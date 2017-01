Wintersport | Weltcup Super-Sonntag für Schempp und Rießle

Der Jubel der rund 18.000 in Oberhof kannte keine Grenzen, als Simon Schempp und Erik Lesser den ersten deutschen Biathlon-Doppelsieg seit fast zehn Jahren perfekt machten. "Zwei Deutsche bei einem deutschen Weltcup vorne. Besser geht es nicht!", sagte der Uhinger Schempp, der sich in Oberhof im Massenstart eindrucksvoll in der Weltspitze zurückgemeldete. Erik Lesser wurde bei seinem Heimrennen Zweiter vor dem Biathlon-Superstar Martin Fourcade.

Trotz Nebels, Graupelschauern und Temperaturen unter dem Gefrierpunkt erreichte die Biathlon-Party im Thüringer Wald am Sonntag ihren Höhepunkt. Kein Wunder: Schempp und Lesser gelang ein herausragendes Ergebnis, das zuletzt Michael Greis und Andreas Birnbacher im Februar 2007 im Massenstart von Antholz geschafft hatten. "So ein Tag, so wunderschön wie heute", schallte es dann auch aus den Kehlen der ekstatischen Anhänger. "Vor so einer Kulisse zu laufen, macht immer Spaß und ist einfach unglaublich", schwärmte Schempp. Der 28-Jährige feierte nach 295 Tagen Wartezeit erstmals wieder einen Weltcuperfolg.