Wintersport | Bobfahren Bobfahren ist wie beschwipst in der Achterbahn

Manuel Bacsgony war Diskuswerfer beim VfL Sindelfingen. Hat dort gemeinsam mit Paralympics-Sieger Niko Kappel und dem Olympiateilnehmer Tobias Dahm trainiert. In der Jugend war Manuel erfolgreich im Diskuswurf. Aber danach ging es für ihn nicht mehr weiter. Für seinen Trainer Peter Salzer lag das an seiner Größe: "Er hat zu kurze Arme. Beim Diskus kommt es auf einen großen Radius an und den hat Manuel nicht."

Manuel Bacsgony braucht aber den Leistungssport. Bei ehemaligen Trainingspartnern hat er den Sprung als Leichtathlet in den Bob beobachtet und das habe ihn schon immer gereizt. Im vergangenen Sommer hat er es selbst versucht: Sechs Monate lang war er Anschieber. Dabei hat er seine neue Leidenschaft entdeckt: "Es fühlt sich an, wie beschwipst eine Achterbahn zu fahren und nichts dabei zu sehen. So fühlt es sich an, wenn du unten aussteigst. Währenddessen ist es mit nichts zu vergleichen."