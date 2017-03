Sportmedizin Das gebrochene Schweigen

Fußball-Weltmeister Mario Götze fällt für längere Zeit wegen einer Stoffwechsel-Erkrankung aus. Das gab sein Arbeitgeber Borussia Dortmund bekannt. Dürfen oder müssen die Klubs solche Diagnosen veröffentlichen?

Mannschaftsärzte werden von Fußballprofis in der Regel von ihrer Schweigepflicht entbunden (Symbolbild).

Wer krank ist oder sich verletzt hat, geht zum Arzt und lässt sich krankschreiben. Die Krankschreibung bekommt der Arbeitgeber, ohne eine genaue Angabe von Gründen. Der Arbeitgeber kann dann in der Regel auch nicht einfach zum behandelnden Arzt gehen und sich nach der Art der Erkrankung oder Verletzung seines Arbeitnehmers erkundigen



Ganz anders ist das bei Fußballprofis. Wenn diese ausfallen, weiß ganz Deutschland oft schon wenige Minuten nach dem Arztbesuch, wo es genau zwickt. Häufig werden die Stars der Szene sogar direkt von Papparazzi und Journalisten abgefangen, wenn sie zum Beispiel die Praxis von Dr. Hans-Wilhelm Müller-Wohlfahrt in München verlassen. Müller-Wohlfahrt gehört weltweit zu den bekanntesten Sportmedizinern.

Der gebrochene Torriecher

Oft sind aber Verletzungen so offensichtlich, dass sie sich kaum verleugnen lassen. Wie im Fall Simon Terodde. Der Stürmer des Zweitligisten VfB Stuttgart brach sich am Sonntag beim 2:0-Heimsieg gegen den 1. FC Kaiserslautern die Nase. Dies war live im TV zu sehen und wurde auch hinterher in den Interviews thematisiert.

DFL macht Vorgaben

Dass Verletzungen öffentlich gemacht werden, liegt auch an der Deutschen Fußball Liga (DFL). Zwar gilt für Ärzte auch bei der Behandlung von Profi-Sportlern grundsätzlich die Schweigepflicht. Frank Rybak, Justiziar der Vereinigung der Vertragsfußballer (VDV), berichtet aber von einem Muster-Arbeitsvertrag, den die DFL aufgesetzt hat. "Nach den Formulierungen im Musterarbeitsvertrag soll jeder den Spieler behandelnde Arzt befugt sein, all diese Informationen an den Klub weiterzugeben, soweit diese Informationen für das Arbeitsverhältnis von Relevanz sind." Und Verletzungen oder Erkrankungen der eigenen Spieler sind für jeden Verein relevant.

Die Leiden des Mario Götze

Wie für Borussia Dortmund jetzt die Diagnose bei Mario Götze. Nach seiner Rückkehr zum BVB lief es für den Offensivspieler sportlich nicht rund, er gehörte nur selten zum Stammpersonal. Zuletzt war Götze immer wieder verletzungsbedingt ausgefallen, und in der Öffentlichkeit wusste niemand so wirklich, was dem Nationalspieler fehlt.

Nun gab der Verein bekannt, dass Mario Götze für längere Zeit ausfallen wird und sich einer speziellen Behandlung unterziehen muss - wegen einer Stoffwechselstörung. Aber warum hat Borussia Dortmund diese Erkrankung öffentlich gemacht?

Bei der WM 2014 wurde Mario Götze im Finale von Bundestrainer Löw eingewechselt und schoss Deutschland zum Sieg (Archivbild).

Dafür gibt es vor allem zwei Gründe. Erstens: Fußballprofis stehen besonders in der Öffentlichkeit. Wenn sie verletzt sind, wollen Fans und Medien wissen, was ihnen fehlt und wann sie wieder spielen können. Somit wächst der Druck auf Vereine und Ärzte, die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Zweitens: Die Profis des BVB gehören der "Borussia Dortmund GmbH & Co. Kommanditgesellschaft auf Aktien" an. Eine Aktiengesellschaft ist ihren Aktionären gegenüber verpflichtet, sie über Vorgänge zu informieren, die den Kurs der Aktie beeinflussen könnten.

Der Fall Heiko Herrlich

Prominentestes Beispiel aus der BVB-Vergangenheit ist Heiko Herrlich. Bei dem ehemaligen BVB-Profi und Nationalstürmer war im Jahr 2000 ein bösartiger Hirntumor festgestellt worden. Die Dortmunder machten die Erkrankung öffentlich und begründeten dies mit der Sorgfaltspflicht gegenüber den Aktionären. Die Vorgehensweise des Vereins sorgte damals für heftige Kritik.

Auch ein Profi hat das Recht auf Privatsphäre

Muss die Öffentlichkeit wirklich immer ganz genau wissen, was einem Spieler fehlt? Eine grundsätzliche Auskunftspflicht haben Vereine jedenfalls nicht. Fabian Siegel betreibt das Onlineportal "Fußballverletzungen.com". Der Journalist hat sich mit der Informationspolitik der Vereine bei Verletzungen beschäftigt. Dabei ist er zu der Erkenntnis gekommen, dass es keine feste Vorgehensweise gibt. Durch die Schnelllebigkeit des Internets sei auch die Erwartungshaltung an die Clubs gestiegen. "Einige Vereine sind deswegen besonders vorsichtig, was Diagnosen betrifft. In einem Punkt sind sich aber fast alle einig: Eine Pflicht, bei Verletzungen die Medien zu informieren, gibt es nicht."



Der Geschäftsführer der VDV, Ulf Baranowsky, stimmt zu: "Es wäre völlig ausreichend, wenn bekannt ist, dass ein Spieler nicht auflaufen kann. Dritte geht es nichts an, welche Kranken-Akte ein Spieler hat." Wenn die genaue Diagnose geheim bleibt, seien allerdings auch "Spekulationen Tür und Tor geöffnet".

Für Profis gelten dieselben Gesetze - eigentlich

Die Gesetze sind nach Ansicht der VDV eindeutig. In der Regel entbänden die Spieler ihre Mannschaftsärzte gegenüber der Klub-Führung zwar von ihrer Schweige-Pflicht, aber "auf der Basis des Muster-Arbeitsvertrags für Lizenzspieler der DFL gibt es keine Rechtsgrundlage dafür, dass Vorstand beziehungsweise Geschäftsführung von Ärzten erhaltene Informationen an die Öffentlichkeit weiterleiten. Dies wäre nur dann zulässig, wenn der Spieler im Einzelfall vor Weitergabe der entsprechenden Informationen ausdrücklich und schriftlich eingewilligt hat", sagt VDV-Justiziar Rybak.

Dass die Praxis meistens anders aussieht, beklagt auch Ulf Baranowsky: "Viele Spieler haben kein großes Problem damit, wenn Details zu Verletzungen öffentlich werden. In der Praxis ist das also oft nicht zu verschweigen". Es komme aber auch stark auf den Einzelfall und den Grad der Verletzung an.

Beim Eishockey geht es ordentlich zur Sache (Symbolbild).

Beispiel Eishockey

Dass man auch anders mit Verletzungen umgehen kann, zeigt das Beispiel Eishockey. Vereine wie die Adler Mannheim geben in der Regel keine Details zu Verletzungen bekannt. In den Mitteilungen heißt es dann zum Beispiel lediglich: "Wie sich bei einer weiteren medizinischen Untersuchung herausstellte, erlitt der Verteidiger Ende Dezember eine schwere Oberkörperverletzung."



"In erster Linie geht es um den Schutz des Spielers", begründet Vereinssprecher Adrian Parejo dieses Vorgehen. Das ist bei einer so körperbetonten und harten Sportart wie Eishockey verständlich. Wenn ein Spieler nämlich gerade eine Verletzung der linken Schulter auskuriert hat und der Gegner das weiß, macht ihn das anfällig für gezielte Härte an genau dieser Stelle.

Recht auf Privatsphäre

Diese Vorgehensweise scheint im Fußball, zumindest zurzeit, undenkbar zu sein. Zu groß ist die Bühne, die der Fußball in der Öffentlichkeit hat. Zu groß die Neugier von Fans und Medien. Doch bei allem berechtigten Interesse - auch Fußballprofis haben ein Recht auf Privatsphäre.