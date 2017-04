Fechten | Tauberbischofsheim Trainer soll Fechterinnen sexuell belästigt haben

Die Vorwürfe wiegen schwer: Mehrere Sportlerinnen am Fechtzentrum in Tauberbischofsheim sollen von einem Trainer sexuell belästigt worden sein. Der Landessportverband hat bereits reagiert.

In Tauberbischofsheim sollen mehrere Fechterinnen von einem Trainer sexuell belästigt worden sein (Symbolbild)

Die Vorfälle am Olympiastützpunkt Tauberbischofsheim sollen sich zwischen 2003 und 2016 ereignet haben. Die Sportlerinnen, darunter nach SWR-Informationen auch WM- und Olympiateilnehmerinnen, haben sich inzwischen an den Landessportverband Baden-Württemberg (LSV) gewandt. Der beschuldigte Trainer streitet die Vorwürfe jedoch ab.

Der LSV ist dem jedoch nachgegangen und hat dem Trainer im Dezember 2016 fristlos gekündigt. Daraufhin hat der Trainer nach SWR-Information rechtliche Schritte eingeleitet, und es kam am 14. Februar 2017 zu einem Güte-Termin vor dem Arbeitsgericht Heilbronn am Standort Tauberbischofsheim. Bei diesem Gütetermin wurde keine Einigung erzielt. Rechtsanwälte des LSV haben die Vorwürfe noch einmal detailliert aufgeschrieben und der beschuldigten Seite zukommen lassen. Bis Ende April müssen sich die Anwälte des Beschuldigten erklären. Sollte es zu keiner außergerichtlichen Einigung kommen, wird der Fall vor dem Arbeitsgericht öffentlich verhandelt werden.

Das Nachrichten-Magazin "Der Spiegel" berichtet darüber hinaus, dass sich 2009 insgesamt 21 Sportler in einem Brief über den Trainer beschwert hätten. Der damalige Internatsleiter, der laut Spiegel Adressat des Briefes war, erklärte dem Spiegel, von dem Brief nicht gewusst zu haben. Auf Anfrage der Nachrichten-Agentur "SiD" wollte er sich nicht äußern.