Volleyball | VfB Friedrichshafen Häfler haben leichtes Spiel in Solingen

Bei der TSG Solingen waren die Gäste vom Bodensee in keinem der drei Sätze in Bedrängnis. Die Mannschaft von Trainer Vital Heynen demonstrierte von Anfang an ihre Überlegenheit am Netz. Schon im ersten Satz setzte Mittelblocker Georg Klein vier Blockpunkte. Und auch mit den Aufschlägen der Gäste hatte der Tabellenletzte aus Solingen zu kämpfen, ein präzises Angriffsspiel der Hausherren fand so gut wie nicht statt. So ging der erste Durchgang mit 25:15 an den VfB.