Volleyball | Playoffs Friedrichshafen feiert Auftaktsieg

Der deutsche Rekordmeister VfB Friedrichshafen ist mit einem 3:0 (25:21, 25:19, 25:21)-Heimsieg gegen die SWD-Powervolleys Düren in das Playoff-Halbfinale der Volleyball-Bundesliga gestartet. Nach dem souveränen Erfolg gegen das Team aus Nordrhein-Westfalen ist der DVV-Pokalsieger und Vize-Meister vom Bodensee in der Serie Best of three nur noch einen Sieg vom Einzug ins Finale um die deutsche Meisterschaft entfernt.