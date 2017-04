Volleyball | Playoff-Halbfinale MTV Stuttgart unter Zugzwang

Sie führten, hatten sogar zwei Match-Bälle - und gaben das erste Spiel der Halbfinal-Playoffs doch noch aus der Hand. Jetzt müssen die Damen des MTV Stuttgart am Samstag in Dresden unbedingt gewinnen.

Für die Volleyball-Damen des MTV Stuttgart ist das zweite Halbfinalspiel der Playoffs am kommenden Samstag in Dresden wie ein Endspiel. Schließlich könnte es ihr letztes Spiel der Saison sein. Sollte der MTV Stuttgart gegen den Finalgegner der beiden vergangenen Jahre auch das zweite Halbfinalspiel verlieren, wäre die Saison beendet.

Mit zwei Match-Bällen standen die Stuttgarterinnen im ersten Halbfinalspiel in eigener Halle im vierten Satz kurz vor dem Sieg, sie konnten jedoch keinen davon verwerten und verloren sowohl diesen vierten als auch noch den entscheidenden fünften Satz. Eine "bittere" 2:3-Niederlage, meint Stuttgarts Angriffsspielerin Deborah van Daelen.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Aber nichts ist unmöglich. Am Samstag müssen die Damen aus Stuttgart wieder ran, diesmal an der Elbe. Ein klarer Vorteil für den Titelverteidiger aus Dresden. Entsprechend angespannt und hochkonzentriert war die Stimmung bei den Stuttgarterinnen unter den Woche im Training. Aufgeben gilt nicht. Im Gegenteil, die Volleyball-Damen vom Neckar wissen, dass sie nach wie vor eine Chance haben.

Das nötige Selbstvertrauen hat die Mannschaft, zumal die Stuttgarter ihren Gegner schon aus vielen vorangegangenen Begegnungen kennen. "Dresden gegen Stuttgart, das ist fast schon so etwas wie ein Derby", meint Deborah van Daelen. An die Niederlage im ersten Halbfinalspiel denkt sie nicht mehr.

Um das Video abspielen zu können, benötigen Sie Javascript. Bitte aktivieren Sie dies in Ihrem Browser.

Das Spiel findet am Samstag, 8. April, um 17.30 Uhr in der Margon-Arena in Dresden statt.