Volleyball | Playoff-Halbfinale MTV Stuttgart erzwingt drittes Spiel

Der MTV Stuttgart hat sich alle Chancen auf den Final-Einzug im Kampf um die deutsche Volleyball-Meisterschaft gewahrt. In der Neuauflage der Endspiele von 2015 und 2016 gewannen die Stuttgarterinnen im zweiten Play-off-Halbfinale gegen den Dresdner SC mit 3:2 (25:21, 22:25, 23:25, 25:23, 15:9). Stuttgart schaffte damit in der Best-of-three" den 1:1-Ausgleich.

Die erste Begegnung in Stuttgart hatte Dresden seinerseits 3:2 gewonnen. Die Entscheidung fällt am kommenden Samstag (19.30 Uhr) in Stuttgart. Im zweiten Halbfinale stehen sich Hauptrunden-Sieger Schweriner SC und der 1. VC Wiesbaden gegenüber. Schwerin hatte das erste Spiel in eigener Halle 3:0 gewonnen.