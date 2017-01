Volleyball | DVV-Pokal MTV Stuttgart gewinnt DVV-Pokal

Die Schwerinerinnen hatten das Spiel von Beginn an gut im Griff und die Stuttgarterinnen kamen nicht wirklich ins Spiel. Schnell ging der erste Satz mit 25:21 an die Ostdeutschen. Auch im zweiten Satz fand der MTV zwar etwas besser ins Spiel, biss sich jedoch ein ums andere mal die Zähne an der starken Abwehr des SC aus. Die Verzweiflung war den Spielerinnen des MTV im Verlauf des Spiels mehr und mehr anzusehen als auch der zweite Satz mit 25:21 an Schwerin ging.