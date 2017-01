Volleyball | DVV-Pokal-Finalspiele Mit "Killer-Instinkt" zum Pokal-Triumph

In Mannheim werden am Sonntag die Volleyball-Pokalfinals ausgetragen. Und die haben es in sich: Bei den Frauen trifft Stuttgart auf Dresden, danach spielt Friedrichshafen im Herren-Finale gegen Berlin.

Giganten-Duell: In dieser Saison lief es in den direkten Duellen für den VfB Friedrichshafen besser. In der Bundesliga und im Supercup siegte der Tabellenführer von Vital Heynen. "In Mannheim wollen wir den Spieß umdrehen", kündigte der Berliner Diagonal-Angreifer Paul Carroll an: "Wir müssen unseren Killer-Instinkt zeigen und versuchen, sie auf dem falschen Fuß zu erwischen." Einen Ausrutscher will sich die neuformierte und verjüngte Mannschaft von Heynen aber nicht erlauben: "In der deutschen Volleyball-Welt ist das Pokalfinale sehr wichtig. Jeder spricht darüber. Das ist auch eine Erfahrung für die Mannschaft. Wir müssen lernen zu gewinnen", sagte Heynen.