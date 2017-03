Volleyball | Champions League Friedrichshafen nach Niederlage ausgeschieden

Im letzten Spiel der Gruppenphase unterlag der Bundesligist am Mittwochabend dem französischen Team Paris Volley mit 2:3 (20:25, 25:9, 23:25, 25:21, 9:15) und schied als Dritter der Gruppe C aus. Bester Punktesammler des VfB war vor 1.940 Zuschauern in der ZF-Arena Diagonalangreifer Michal Finger mit 14 Zählern. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen konnte lediglich einen Sieg in sechs Spielen der Gruppe C einfahren und beendete das Abenteuer Königsklasse mit fünf Punkten.