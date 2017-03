Volleyball CL | VfB Friedrichshafen Erst Paris schlagen, dann Baguettes für die Fans

Mit einem Sieg am Mittwoch (20 Uhr) gegen Paris Volley und mit fremder Schützenhilfe kann der VfB Friedrichshafen den Einzug unter die letzten zwölf Teams in der Champions League klar machen. Die eigenen Fans will Trainer Vital Heynen am Tag danach mit einem Frühstück belohnen.

Es muss schon alles passen, damit der VfB Friedrichshafen doch noch die Vorrunde in der Volleyball-Champions-League übersteht. "Wir haben die Chance, unter die besten zwölf Mannschaften Europas einzuziehen", sagt VfB-Trainer Vital Heynen. "Dafür werden wir am Mittwoch alles Mögliche tun." Selbst bei einem eigenen Sieg gegen Paris Volley benötigt Friedrichshafen Schützenhilfe aus einer anderen Gruppe. Aber ganz unwahrscheinlich ist Heynens Vorhaben nicht. "Wenn wir Paris deutlich mit 3:0 oder 3:1 schlagen und Belchatow dasselbe mit Craiova tut, sind wir weiter." Das ist die einfache Rechnung.

Auch wenn der deutsche Rekordmeister keine Chance auf Platz zwei oder eins in seiner Gruppe C hat, könnten zwei Siege und sieben Punkte als Gruppendritter reichen, um in die K.o.-Phase von Europas Königsklasse einzuziehen – sollte Belchatow in Gruppe D ein ähnliches Kunststück gelingen. Beide Spiele starten parallel, und somit müssen die Verantwortlichen mit einem Auge auch nach Polen schielen. "Belchatow spielt da vor 10.000 Menschen und möchte sicher nicht verlieren", glaubt Vital Heynen. "Wenn wir unseren besten Volleyball gegen Paris zeigen, könnte es reichen."

Dabei setzt das Team vom Bodensee auch auf die Unterstützung seiner Anhänger. Als Belohnung für den Fan-Support hat sich Trainer Vital Heynen dieses Mal – nach seiner Bierwette gegen Kazan – einen "Frühstücksdeal" ausgedacht. Jeder Zuschauer, der am Mittwoch Abend in der Arena dabei ist, kann sich am Donnerstagmorgen zwischen 7 und 9 Uhr bei ihm und seinen Spielern am Friedrichshafener Franziskusplatz, vor dem Geschäft Baur und auf dem Parkplatz des Bodenseecenters, ein Frühstück abholen. "Die Fans stehen hinter uns und geben jedes Spiel alles", so Heynen. "Dann können wir auch einmal früh aufstehen und den Leuten so eine Freude machen."