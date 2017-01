Volleyball | Champions League Freibier für die Fans der Häfler

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Gruppenphase der Champions League gegen den Titelverteidiger Zenit Kasan eine Überraschung verpasst. Die Mannschaft des früheren Bundestrainers Vital Heynen verlor am Mittwoch gegen die favorisierten Russen mit 1:3 (13:25, 25:23, 13:25, 21:25) und kassierte in der ZF-Arena im dritten Spiel der Gruppe C die zweite Niederlage.