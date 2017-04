Volleyball | Bundesliga Vizemeister - MTV Stuttgart unterliegt Schwerin

Der MTV Stuttgart muss weiter auf den ersten Meistertitel der Vereinsgeschichte warten. Nachdem die ersten beiden Spiele der Serie gegen den SSC Palmberg Schwerin jeweils mit 1:3 verloren gingen, verloren die Stuttgarterinnen am Mittwochabend auch das dritte Spiel in Schwerin.

Im zweiten Satz erlaubten sich die Schwäbinnen zu Beginn viele einfache Fehler und ließen den Gegner nach 5:5 auf 10:20 davonziehen. Ähnlich wie in den ersten beiden Partien leisteten sich die Stuttgarterinnen viele wackelige Annahmen und konnten dem Druck des Gegners nicht standhalten. In der Folge entschied Schwerin den zweiten Satz mit 25:14 deutlich für sich.

Schwerin durchschaute immer wieder das Angriffsspiel der Stuttgarterinnen, die es meist über die Außenspielerinnen Mlejnkova oder Sandor versuchten, und so war auch der dritte Satz früh entschieden. Am Ende hieß es 25:16 für Schwerin. Beste Spielerin bei Schwerin war einmal mehr Diagonal-Spielerin Louisa Lippmann. Damit scheiterte der MTV Stuttgart in einer einseitigen Partie nach 2015 und 2016 erneut im Finale und ist das dritte Jahr in Folge Vizemeister. Für Schwerin ist es der elfte Titel der Vereinsgeschichte, den letzten gab es vor vier Jahren.