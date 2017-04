Volleyball | Bundesliga Tobias Kricks Weg in die Volleyballelite

Die United Volleys Rhein-Main tragen ihre Heimspiele in der Frankfurter Fraport-Arena aus. Wenn die Mannschaft geschlossen durch die Altstadt läuft, drängt sich der Vergleich zur Frankfurter Skyline auf. Zwölf hohe Türme, inmitten eines Meers von normalgroßen Häusern. Immerhin beträgt die Durchschnittsgröße der Frankfurter Spieler genau zwei Meter. Der Längste im Ensemble ist Tobias Krick. Stolze 2,11 Meter misst der erst 19-Jährige Binger. Krick trägt die Nummer 11 und bekleidet die Position des Mittelblocks. Dieser ist dafür zuständig, am Netzt die Angriffe des Gegners zu stören und im besten Fall zu blocken.

Geboren wurde Krick in Bingen, wo er seine ersten Schritte im Sport auf dem Fußballfeld machte. Schon früh war er deutlich größer als seine gleichaltrigen Mitspieler. Krick probierte sich deshalb in einer neuen Sportart aus – dem Volleyball. Beim TSV Gensingen startete er seine Volleyballkarriere. Dort hatte Krick durch seine Körpergröße schnell Vorteile.

Auch spielerisch entwickelte er sich rasch, so dass er im zarten Alter von 17 Jahren bereits für die U-19-Nationalmannschaft nominiert wurde. Mit der DVV-Auswahl erreichte er 2015 den vierten Platz bei der Europameisterschaft in der Türkei. Ein Jahr später wurde er schon fürs U-20-Team nominiert.

Bei den United Volleys hat er seinen festen Platz in der Startformation. Krick gilt als eines der größten Talente in Deutschland. Wohin sein Weg noch führend wird, steht in den Sternen. Klar ist aber: Die Voraussetzungen für eine große Karriere bringt er mit.

Das erste Halbfinale der "Best-of-Three-Serie" verloren die United Volleys in Berlin mit 0:3 (31:33, 23:25, 17:25). Der amtierende Meister gewann in der regulären Saison bereits zweimal mit 3:1 gegen die United Volleys. Mit einem Sieg gegen Berlin könnte Kricks Team in der Serie ausgleichen und so die Chancen auf das Finale wahren.

Der Binger Mittelblock Tobias Krick wird dabei einmal mehr alles geben.