Volleyball | Bundesliga Rottenburg verliert gegen Friedrichshafen

Der TV Rottenburg hat die Überraschung in der Volleyball-Bundesliga verpasst. Nach gutem Start unterlag der TVR dem VfB Friedrichshafen mit 1:3.

Der Außenseiter aus Rottenburg kam in der Tübinger Paul-Horn-Arena richtig gut ins Spiel. Die Abwehr stand, die Angriffsschläge passten und der TVR setzte sich im ersten Satz auf 16:9 ab. Den Vorsprung konnten die Gastgeber dann auch bis zum Satzende halten, mit 25:19 ging der erste Durchgang an die Mannschaft von Trainer Hans-Peter Müller-Angstenberger.

Der VfB Friedrichshafen schaltete im zweiten Satz einen Gang hoch und wirkte nun zielstrebiger in den Angriffsaktionen. So war es Simon Tischer, der auf 16:11 für die Häfler stellte und mit der Fünf-Punkte-Führung den Grundstein für den Ausgleich in den Sätzen legte (25:18).