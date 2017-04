Volleyball | Bundesliga MTV Stuttgart verliert erstes Finalspiel

Im umkämpften ersten Endspiel um die deutsche Meisterschaft unterlagen die Volleyball-Damen des Allianz MTV Stuttgart beim SSC Schwerin mit 1:3 (22:25, 25:19, 25:27, 23:25). Damit liegt der MTV in der "best-of-five"-Serie mit 0:1 zurück.

Trotz des Sieges im Pokalfinale im Januar gegen Schwerin gingen die Stuttgarterinnen als klare Außenseiter in das erste Spiel der Finalserie. Ähnlich wie im Pokal brauchten die Schwäbinnen lange, um ins Spiel zu finden. Sie lagen früh mit 0:5 und 4:11 hinten. Das Team von Trainer Guillermo Hernandez kämpfte sich zwar heran, Schwerin sicherte sich jedoch nach vier vergebenen Satzbällen durch einen Fehler von Stuttgarts Diagonalspielerin Aiyana Whitney den 25:22 Satzgewinn.

Im zweiten Satz erwischten die Stuttgarterinnen dann den besseren Start und führten mit 13:7. Schwerin fand kein Mittel gegen die starken Angriffe von Michaela Mlejnkova und Renata Sandor. Doch auch defensiv konnten die Schwäbinnen, vor allem in Form der Libera Wanna Buakaew, überzeugen. Für die Entscheidung zum 25:19 sorgte dann Jennifer Pettke per Ass.

Den dritten Satz begannen beide Teams auf Augenhöhe. Die Schweriner Top-Angreiferinnen Louisa Lippmann und Maren Brinker fanden allerdings immer besser ins Spiel und sorgten zwischenzeitlich für einen Vier-Punkte Vorsprung der Heim-Mannschaft. Obwohl Stuttgart wieder vier Satzbälle der Schweriner abwehrte, hatten sie am Ende mit 25:27 das Nachsehen und lagen mit 1:2 nach Sätzen hinten.

Im letzten Satz zeigte der Rekordmeister aus Schwerin dann seine ganze Klasse und setzte sich mit 19:14 ab. Am Ende drehten sogar die bis dahin schwachen Blockerinnen des Schweriner SSC auf und nahmen die MTV-Angreiferinnen weitestgehend aus dem Spiel. Für die Entscheidung zum 25:23 sorgte dann Lauren Barfield.

"Wir waren nicht konstant genug und machten viele kleinere Fehler", sagte Stuttgarts Coach Hernandez. "Jetzt ist es wichtig, dass wir zuhause, mit den Fans im Rücken gewinnen." Am Samstag können die Stuttgarterinnen um 19:30 Uhr in der heimischen SCHARRena für den Ausgleich in der Finalrunde sorgen.