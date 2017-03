Volleyball | Bundesliga MTV Stuttgart löst Halbfinal-Ticket

Der MTV Stuttgart zieht souverän ins Halbfinale um die Deutsche Volleyball-Meisterschaft ein. Denn auch im zweiten Spiel bezwangen die Stuttgarterinnen den USC Münster - diesmal mit 3:1 (25:17; 19:25; 25:20; 25:20). Nach dem knappen 3:2-Sieg am Sonntag in Stuttgart reiste die Mannschaft von Guillermo Naranja Hernandez mit Rückenwind nach Münster und wurden ihrer Favoriten-Rolle von Anfang an gerecht. Lediglich im zweiten Satz mussten sie zittern. Doch anschließend fanden die MTV-Volleyballerinnen wieder in die Spur und spielte sich souverän in die nächste Runde.