Volleyball Bundesliga in Tübingen David Rottenburg gegen Goliath Friedrichshafen

Volleyball Bundesliga in Tübingen

Sportlich ist es ein Aufeinandertreffen David gegen Goliath. In den bisherigen rund 20 Bundesligaderbys gab es nur einen einzigen Sieg der Rottenburger. Am 03. Februar 2013 gelang es dem TVR vor heimischer Kulisse, den VfB Friedrichshafen mit 3:2 in die Knie zu zwingen. Vier Spieler von damals stehen auch heute im Aufgebot der Domstädter: Dirk Mehlberg, Felix Isaak, Sven Metzger und Federico Cipollone.