Volleyball | Bundesliga F'hafen im Halbfinale - Bühl scheidet aus

Der VfB Friedrichshafen setzt sich in einer umkämpften Partie gegen die Netzhoppers KW mit 3:2 durch und steht damit im Halbfinale um die Meisterschaft. Bühl scheitert klar an Berlin.

In der Landkost-Arena in Bestensee brauchte der Favorit aus Friedrichshafen die volle Distanz über 5 Sätze um das Viertelfinalspiel mit 3:2 (25:15, 24:26, 23:25, 25:12,15:8) zu entscheiden. Nach dem ersten Satz sah es vor 442 Zuschauern, ähnlich wie im ersten Spiel der Serie, nach einer klaren Angelegenheit aus. In den Sätzen zwei und drei offenbarten die Friedrichshafener allerdings Schwächen und beide gingen an die Netzhoppers. Erst in den letzten beiden Sätzen konnte der Rekordmeister wieder aufdrehen und seine Klasse unter Beweis stellen. Mit 25:12 und 15:8 sorgten die Friedrichshafener dann für die Entscheidung und den Einzug ins Halbfinale. Der Gegner wird gelost, nachdem die Viertelfinalrunde am 29.03. abgeschlossen ist.