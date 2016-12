Vierschanzentournee | Oberstdorf Stephan Leyhe bester Qualifikant - Tande siegt

Der Wahl-Schwarzwälder Stephan Leyhe konnte beim Qualifikations-Springen in Oberstdorf überzeugen und sicherte sich eine gute Ausgangsposition für den Tournee-Auftakt.

Stephan Leyhe überzeugte in der Qualifikation zum Springen von Oberstdorf (Archiv)

132,5 Meter: Mit dieser Weite sicherte sich Stephan Leyhe verdient einen Platz im Auftaktspringen von Oberstdorf am Freitag (16:45 Uhr). Zudem landete der in Breitnau im Schwarzwald lebende Athlet die beste Weite unter den 60 Qualifikanten. Zehn Springer waren durch ihre Platzierung im Weltcup bereits vorher für den Wettkampf am Freitag qualifiziert.