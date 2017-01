Vierschanzentournee | Neujahrsspringen Tande siegt in Garmisch - Top-Ergebnis für Leyhe

Es war ein toller Start ins neue Jahr von Stephan Leyhe, der in Breitnau im Schwarzwald wohnt. Der 24-Jährige verbuchte nach Sprüngen auf 135,5 und 134 Meter als Achter das beste Weltcupergebnis seiner Karriere. Ein anderer DSV-Springer war allerdings noch stärker: Markus Eisenbichler verpasste den Podestplatz nur knapp. Der 25-jährige Bayer sprang am Sonntag mit 136,5 und 139,5 Metern auf Rang vier - sein zweitbestes Weltcupergebnis.

Tande sicherte sich den Sieg mit Weiten von 138 und 142 Metern. Zweiter wurde Doppel-Olympiasieger Kamil Stoch aus Polen vor Auftaktsieger Stefan Kraft aus Österreich. In der Gesamtwertung übernahm Stoch nach zwei von vier Wettbewerben mit 591,2 Punkten die Führung vor Kraft (590,4), der die Tournee bereits vor zwei Jahren gewinnen konnte. Dritter ist jetzt Tande (584,6). Bester Deutscher in der Gesamtwertung ist ebenfalls Eisenbichler mit 572,0 Zählern auf Rang vier, Leyhe ist nach zwei von vier Springen Gesamt-Zehnter. Rastbüchl

Letzter deutscher Tagessieger in Garmisch war Sven Hannawald bei seinem legendären Vierfachtriumph in der Saison 2001/2002. Severin Freund hatte im vergangenen Winter als Dritter das Podest erreicht.

Aufatmen durfte Hannawald: Der 42-Jährige bleibt mindestens für ein weiteres Jahr der einzige Skispringer mit Siegen auf allen vier Schanzen während einer Tournee. Das dritte Springen findet am Mittwoch in Innsbruck statt, die Qualifikation an gleicher Stelle am Dienstag (jeweils 14.00 Uhr/ARD).