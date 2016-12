Vierschanzentournee | Garmisch-Partenkirchen Eisenbichler siegt in Quali - Leyhe stark

Der Wahl-Schwarzwälder Stephan Leyhe konnte in der Qualifikation für das Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen überzeugen. Sein Teamkollege Markus Eisenbichler geht als Quali-Erster in den Wettkampf.

Eisenbichler flog auf 138,0 Meter und holte sich zudem sehr gute Haltungsnoten. Damit weckte der 25-Jährige Hoffnungen auf den ersten deutschen Tagessieg auf der Olympiaschanze seit 15 Jahren. "Das war noch nicht so perfekt, da geht noch was. Ich hoffe, dass es morgen voll wird, dann werden wir sehen", sagte Eisenbichler. Der Bayer holte sich mit 141,8 Punkten die Prämie von 2.000 Euro vor Oberstdorf-Sieger Stefan Kraft (139,9) und Manuel Fettner (138,4/beide Österreich).

Leyhe segelte auf 134,5 Meter (133,3 P.). Mit dieser Weite sicherte sich der in Breitnau im Schwarzwald lebenden Athlet den neunten Platz. Der 24-Jährige hat damit eine gute Ausgangsposition für das Springen am Neujahrstag bei der 65. Vierschanzentournee. Im ersten Durchgang trifft Leyhe auf den Polen Jan Ziobro, der sich als 42. qualifizierte.

Quali-Sieger Markus Eisenbichler, am Freitag in Oberstdorf noch auf Rang sechs, hatte zuvor schon im Training mit den Plätzen eins und drei seine Topform unter Beweis gestellt. "Markus hat hier einen guten Auftakt hingelegt. Er muss auf seine Fähigkeiten vertrauen und nicht das Haar in der Suppe suchen. Wir lenken ihn mit Alltagsgeschichten ein bisschen ab", sagte Bundestrainer Werner Schuster in der ARD. Eisenbichler hatte am Freitag in Oberstdorf als Sechster für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.