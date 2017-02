Viererbob | Weltmeisterschaft Lochner und Friedrich schreiben Geschichte

Zweier-Champion Friedrich und Lochner waren nach vier Läufen exakt zeitgleich, damit gab es erstmals in der WM-Geschichte zwei Weltmeister im Viererbob. Dahinter komplettierte Nico Walther (Oberbärenburg) das Podest. Auch drei männliche Piloten einer Nation auf dem Treppchen hatte es in der 93-jährigen WM-Geschichte nie gegeben, weder im Vierer- noch im Zweierbob.

"Das ist der absolute Wahnsinn, das war so ein unglaubliches Rennen", sagte Lochner im Anschluss. Friedrich ergänzte: "Das ist ein klasse Rennen gewesen, für die Fans das Beste, was passieren konnte. Wir sind beide Weltmeister!" Zwölf Monate vor Olympia 2018 in Pyeongchang nutzten die Athleten des deutschen Verbandes BSD ihren Heimvorteil damit optimal und untermauerten ihren Anspruch auf Siege und Medaillen bei den kommenden Winterspielen.

In Südkorea wollen Lochner, Friedrich und Co. endlich die Schmach von 2014 wettmachen, damals waren die deutschen Bobs in Sotschi komplett leer ausgegangen. Ein solches Debakel scheint derzeit kaum denkbar: Friedrich hält nun die Titel im großen und im kleinen Schlitten, Lochner ist Welt- und Europameister in der Königsdisziplin des Sports.