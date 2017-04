2. Bundesliga | VfB Stuttgart VfB-Trainer Hannes Wolf kritisiert seine Spieler

Hannes Wolf wirkte wie der Trainer eines Abstiegskandidaten - und nicht wie der Coach des Tabellenführers in der 2. Fußball-Bundesliga. Hohle Wangen, verärgerter Blick - ein Gesicht, aus dem die Wut sprach. "Qualität bedeutet auch, gegen den Ball zu sprinten. Das haben wir einfach nicht gemacht", schimpfte er nach dem hart erkämpften 3:3 (1:3) gegen Dynamo Dresden. "Das sollten wir sofort lernen. Auch die jungen Spieler in unseren Reihen, die auch ihr erstes Jahr in Deutschland haben."

Während die Stuttgarter Fans ihre Mannschaft noch für die furiose Aufholjagd nach einem frühen 0:3-Rückstand feierten, stellte Wolf die Charakterfrage. Viele Spieler definierten sich über Ballbesitz, weil sie das in ihren Ländern so lernten, meinte Wolf. In der zweiten Liga in Deutschland reiche das nicht. Neben Taktik und technischer Klasse gehe es hier auch um intensive Laufarbeit. "Da müssen wir über die Mentalität reden", sagte Wolf nach dem Auftakt in die englische Woche. Am Mittwoch geht es in München gegen 1860 um

Punkte, am Sonntag wartet das Landesderby gegen den Karlsruher SC.