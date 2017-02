VfB Stuttgart | Simon Terodde Aufstiegsfahrt im Oldtimer?

Neulich im Auto-Museum mit Stern hat sich Simon Terodde in einen Oldtimer gesetzt und das Kopfkino angeworfen. Was wäre, wenn...? Wenn der VfB Stuttgart zum Beispiel im Mai den direkten Wiederaufstieg in die Fußball-Bundesliga feiern könnte. "Dann wäre es ein Traum, mit diesem Wagen vor das Rathaus zu fahren", hat der 28-jährige Terodde mit strahlenden Augen geschwärmt.