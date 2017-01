2. Bundesliga | Sieg auf St. Pauli Stuttgart siegt im Kampfspiel

Der VfB Stuttgart hat in einer hart umkämpften Partie mit 1:0 beim Abstiegskandidaten FC St. Pauli gewonnen und schiebt sich somit zwischenzeitlich auf den zweiten Tabellenplatz.

St. Paulis Jeremy Dudziak (l) und Stuttgarts Julian Green kämpfen um den Ball

Sofortiger Wiederaufstieg! Um diese Ziel zu erreichen, suchten die Schwaben, bei denen etwas überraschend Neuzugang Julian Green und Jean Zimmer in der Startelf standen, von Beginn an den Weg nach vorne. Viel gelang ihnen auf schwierigem Untergrund am Millerntor zunächst jedoch nicht und die Hausherren versuchten mit intensivem Kampf dagegenzuhalten.

In der 20. Minute hätte Takuma Asano dann frei vor Pauli-Keeper Philipp Heerwagen zur Führung treffen müssen, scheiterte jedoch im eins gegen eins am Torhüter. Doch auch die Hanseaten spielten nun mehr mit. Daniel Buballas hatte sogar zweimal die Chance zur Führung für die Hausherren traf jedoch in der 30. Minute nur das Außennetz und vor dem Pausenpfiff per Kopf die Latte (47. Minute).

Schwaches Spiel mit Lichtblick

Nach der Pause machten die Hanseaten nun deutlich mehr Druck und der VfB wurde defensiv deutlich mehr gefordert als in der ersten Hälfte. Das Spiel verflachte nun jedoch zunehmend. Außer einer kleinen Chance von Asano in der 69. Minute für den VfB und Cenk Sahin zwei Minuten später für St. Pauli, die jedoch beide vergaben, gab es für die Zuschauer in Hamburg außer Kampf nicht viel zu sehen. Fünf Minuten vor dem Ende gab es für die Stuttgarter Fans dann doch noch Grund zu jubeln. Nach Kopfballverlängerung von Daniel Ginczek steckt Simon Terodde den Ball auf Carlos Mane durch und der kleine Portugiese hämmerte den Ball vom Strafraumrand zum 1:0 links oben in den Torwinkel.

Die Hausherren bäumten sich zwar noch einmal auf, letztendlich fährt der VfB Stuttgart jedoch relativ ungefährdet den ersten Auswärtssieg des Jahres ein und schiebt sich zumindest bis Montag wieder auf den zweiten Tabellenplatz.