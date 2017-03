VfB Stuttgart | Nach Prügelei Wie geht es weiter mit Kevin Großkreutz?

Zu den VfB-Nachwuchsspielern, die ebenfalls an der nächtlichen Schlägerei in der Stuttgarter Innenstadt am Dienstag beteiligt waren, wollte Schindelmeiser sich nicht konkret äußern. Stuttgarts Trainer Hannes Wolf war in erster Linie froh, dass der Verteidiger nicht länger ausfällt: "Es tut mir leid für ihn. Wir können froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist." Präsident Wolfgang Dietrich zeigt sich zurückhaltend: "Mein erster Gedanke war: der lässt nix aus. Mein zweiter Gedanke war: Man muss erst mal schauen, was genau passiert ist und was da dran ist."