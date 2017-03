VfB Stuttgart | Nach Prügelei Großkreutz hat Krankenhaus verlassen

Großkreutz hatte beim 2:0 des VfB gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag wegen einer Prellung am Fuß nicht gespielt. Am Training am Mittwoch Nachmittag nahm der 28-jährige Verteidiger nicht teil. Auch bei einer sozialen Aktion am Donnerstag zugunsten der Stuttgarter "Vesperkirche" (Essenausgabe an Obdachlose), bei der Großkreutz eigentlich mitmachen sollte, wird der Ex-Nationalspieler nicht dabei sein.