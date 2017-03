Paukenschlag beim VfB Stuttgart: Der Verein trennt sich nach Informationen von "Sky Sport News HD" und der "Stuttgarter Zeitung" von Weltmeister Kevin Großkreutz. Großkreutz war in der Nacht zu Dienstag in Stuttgart in eine Schlägerei verwickelt und anschließend mit Gesichtsverletzungen im Krankenhaus behandelt worden.