VfB Stuttgart | Nach Prügelei Drohen Kevin Großkreutz Konsequenzen?

Nach der Schlägerei, die Kevin Großkreutz erst ins Krankenhaus und dann in die Schlagzeilen brachte, äußerten sich jetzt die Verantwortlichen des VfB Stuttgart zu dem Vorfall. Eine Strafe für den Profi ist nicht ausgeschlossen.

Nachdem Kevin Großkreutz seine Verletzung im Krankenhaus behandeln ließ und am Mittwoch ein längeres Gespräch mit Sportdirektor Jan Schindelmeiser geführt hatte, bezogen die Verantwortlichen des Vereins am Donnerstag erstmals Stellung zu dem Fall. Ob Großkreutz Konsequenzen drohen, ist noch offen. Am Rande einer sozialen PR-Aktion des Clubs sagte Jan Schindelmeiser: "Wir nehmen das sehr ernst, prüfen es noch und wollen zeitnah eine Entscheidung verkünden. Wir wollen den Spieler schützen."

VfB-Stuttgart-Präsident Wolfgang Dietrich äußert sich zum Fall Kevin Großkreutz.

"Er hat niemanden umgebracht"

Zu den VfB-Nachwuchsspielern, die ebenfalls an der nächtlichen Schlägerei in der Stuttgarter Innenstadt am Dienstag beteiligt waren, wollte sich Schindelmeiser nicht konkret äußern. Stuttgarts Trainer Hannes Wolf war in erster Linie froh, dass der Verteidiger nicht länger ausfällt: "Es tut mir leid für ihn. Wir können froh sein, dass nichts Schlimmeres passiert ist." Der Coach warnte zudem vor voreiligen Schlüssen: "Er hat niemanden umgebracht. Er hat kein Verbrechen begangen, gar nichts. Insofern sollte man da sehr vorsichtig sein, wenn man ihn dafür jetzt verurteilt." Auch Präsident Wolfgang Dietrich zeigte sich zurückhaltend: "Mein erster Gedanke war: der lässt nix aus. Mein zweiter Gedanke war: Man muss erst mal schauen, was genau passiert ist und was da dran ist."

Großkreutz will Anzeige erstatten

Unbestätigten Berichten zufolge soll der Fußball-Weltmeister von 2014 in der Nacht von Montag auf Dienstag zunächst in der Stuttgarter Nobel-Diskothek "Perkins Park" bei einer Oberstufen-Party gesehen worden sein. Gegen 2.15 Uhr soll es dann auf dem Wilhelmsplatz im Stuttgarter Zentrum zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen sein. Dabei seien zwei Gruppen (eine 6-köpfige Gruppe und eine 4-6-köpfige andere Gruppe) aufeinander getroffen, teilte ein Sprecher der Stuttgarter Polizei mit. Namen wollte er nicht bestätigen. Großkreutz werde gegen den oder die Täter, der ihn geschlagen haben soll(en), Anzeige erstatten, teilte der Club mit.

Auch VfB-Junioren dabei

Nach SWR-Informationen befand sich Großkreutz in Begleitung von fünf jungen Bekannten im Alter zwischen 16 und 18 Jahren. Darunter sollen auch mindestens drei Spieler aus dem Junioren-Bereich des VfB Stuttgart gewesen sein.

Fußball | VfB Stuttgart Trainingstag ohne Kevin Großkreutz Nach einen Schlägerei musste VfB-Stuttgart-Profi Kevin Großkreutz die Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Krankenhaus verbringen. Beim Mannschaftstraining am Mittwoch fehlte er.

Vier Tatverdächtige festgenommen

Bei der Auseinandersetzung sollen sowohl Kevin Großkreutz als auch ein Bekannter aus seiner Gruppe einen Faustschlag im Kopfbereich abbekommen haben. Nachdem die Angreifer-Gruppe zunächst geflohen war, konnten vier Tatverdächtige in der Nähe des Tatorts festgenommen werden. Großkreutz und das andere Opfer wurden in ein Stuttgarter Krankenhaus gebracht. Gegen die Täter läuft ein Ermittlungsverfahren.

Großkreutz hatte beim 2:0 des VfB gegen den 1. FC Kaiserslautern am Sonntag wegen einer Prellung am Fuß nicht gespielt. Am Training am Mittwoch Nachmittag nahm der 28-jährige Verteidiger nicht teil. Auch bei einer sozialen Aktion am Donnerstag zugunsten der Stuttgarter "Vesperkirche" (Essenausgabe an Obdachlose), bei der Großkreutz eigentlich mitmachen sollte, war der Ex-Nationalspieler nicht dabei.

Fotos aufgetaucht

Am Mittwochen tauchten im Internet mehrere Fotos auf, die den verletzten Großkreutz im Krankenhaus zeigen. Zumindest eines dieser Bilder soll von ihm selbst in die Facebook-Gruppe "VfB Stuttgart Fans" eingestellt worden sein. Die Bilder, die dem SWR vorliegen, zeigen den VfB-Profi im Krankenbett mit einem Verband um den Kopf, mit geschwollenen Augen und Wangen. Auf einem anderen Foto ist eine große Platzwunde am Hinterkopf des Fußballers zu sehen.