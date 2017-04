VfB Stuttgart | Kevin Großkreutz Fix! Kevin Großkreutz findet neuen Klub

"Ich bin überglücklich und unheimlich stolz, dass es uns gelungen ist, einen Spieler wie Kevin Großkreutz nach Darmstadt zu holen und ihn von unserem Weg zu überzeugen. Kevin verfügt über eine unfassbare Erfahrung, ist Weltmeister, hat auf absolutem Top-Niveau gespielt - und ich habe in den Gesprächen gespürt, wie heiß er auf diese neue Herausforderung ist. Er wird sportlich und auch als Typ ein ganz wichtiger Baustein für unser Team in der kommenden Saison sein", sagte SVD-Trainer Torsten Frings zu dem spektakulären Wechsel.

Mit den Hessen spielt Großkreutz in der kommenden Saison wohl in der 2. Bundesliga spielen. Darmstadt hat als Tabellenletzter der Bundesliga kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Die Lilien haben nach 28 Spieltagen lediglich 15 Zähler auf dem Konto. Der Abstand zum Relegationsrang 16, auf dem derzeit der FC Augsburg steht, beträgt bereits 14 Punkte.

Weltmeister Großkreutz und der VfB Stuttgart hatten sich nach einem nächtlichen Vorfall Ende Februar in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Der 28-Jährige war in der Nacht auf Faschingsdienstag mit den drei Jugendspielern des VfB erst in einer Disco und danach im Stuttgarter Amüsierviertel unterwegs gewesen. Bei einer Schlägerei

war Großkreutz verletzt worden. Am dritten März gab der VfB die Vertragsauflösung mit dem Weltmeister von 2014 bekannt.