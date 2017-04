VfB Stuttgart | Kevin Großkreutz "Bild": Großkreutz hat neuen Klub gefunden

Dem Bericht zufolge wollte Darmstadts Trainer Torsten Frings Großkreutz unbedingt, am Montagabend habe es eine Einigung gegeben. Mit den Hessen würde Großkreutz dann wohl in der 2. Bundesliga spielen. Darmstadt hat als Tabellenletzter der Bundesliga kaum noch Chancen auf den Klassenerhalt. Die Lilien haben nach 28 Spieltagen lediglich 15 Zähler auf dem Konto. Der Abstand zum Relegationsrang 16, auf dem derzeit der FC Augsburg steht, beträgt bereits 14 Punkte.

Weltmeister Großkreutz und der VfB Stuttgart hatten sich nach einem nächtlichen Vorfall Ende Februar in "beiderseitigem Einvernehmen" getrennt. Der 28-Jährige war in der Nacht auf Faschingsdienstag mit den drei Jugendspielern des VfB erst in einer Disco und danach im Stuttgarter Amüsierviertel unterwegs gewesen. Bei einer Schlägerei

war Großkreutz verletzt worden. Am dritten März gab der VfB die Vertragsauflösung mit dem Weltmeister von 2014 bekannt.