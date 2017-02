Fußball | VfB Stuttgart Der Herr Wolf und sein Leitwolf

Nie war er für den VfB Stuttgart so wertvoll wie in dieser Saison: nach dem 21. Spieltag der 2. Bundesliga hat Kapitän Christian Gentner bereits sechs Tore erzielt. So viele wie in keiner Saison zuvor.

Mit seinem 1:0 hat Christian Gentner den Sieg gegen den 1. FC Heidenheim eingeleitet

Christian Gentner ist ein sinnlicher Typ: "Die Momente nach dem Abpfiff, das ist schon das Höchste der Gefühle." Genau so war es auch vergangenen Freitag, als der hart umkämpfte 2:1-Auswärtssieg des VfB Stuttgart beim 1. FC Heidenheim unter Dach und Fach war. Christian Gentner machte da das 1:0 für die Schwaben. Nach dem Ausgleich stand das Spiel auf des Messers Schneide. Aber einmal mehr konnte sich das Team auf den Kapitän verlassen: "Ja, da bin ich sicher gefragt. Aber ich bin mitverantwortlich und nicht alleinverantwortlich. Wir haben zudem einen Mannschaftsrat und viele erfahrene Spieler."

Das ist so ein typischer Satz dieses "Team-Players" - nie sich selbst in den Vordergrund drängend, immer auf die Leistung des Kollektivs verweisend. So kennen und schätzen Kollegen und Fans ihren "Gente". Sehr rasch hat auch Hannes Wolf nach seinem Amtsantritt gemerkt - was er an dem 31-Jährigen hat. Insbesondere nach dem Auswärtsdreier in Heidenheim: "Er macht das wichtige Tor, hat gearbeitet, hat das Heft in die Hand genommen. Er soll die Mannschaft mit seiner Arbeit durch Zweikämpfe führen, bevor Situationen geschehen sind. Diese Rolle hat er super ausgefüllt. Er war voll da und hat uns extrem geholfen."

Fußball | VfB Stuttgart "Er hat gefightet!" Hannes Wolf zum Kapitän Christian Genter

Gentner ist der Fixpunkt im Team

Christian Gentner ist nicht der Lautsprecher der Mannschaft, er ist der Fixpunkt im Kader. Nicht mehr und nicht weniger. Da gibt's auch für Simon Terodde, den derzeit besten Stürmer der 2. Bundesliga, keinen Zweifel: "Er ist eminent wichtig. Das habe ich sofort gemerkt, als ich im Sommer nach Stuttgart gekommen bin. Zu ihm kann man aufschauen. Gerade ich als Neuzugang habe mich an ihm orientiert. Es ist - unbestritten - ein sehr wichtiger Spieler für uns."

Fußball | VfB Stuttgart "Er ist emminent wichtig!" Simon Terodde zum Kapitän Christian Genter.

Der Routinier

Christian Gentner hat schon einiges erlebt in diesem ganz speziellen Geschäft namens Profi-Fußball. Deutscher Meister mit dem VfB Stuttgart und dem VfL Wolfsburg. Auch auf eine Handvoll Länderspiele kann der gebürtige Nürtinger verweisen. Er kennt diesen ganz speziellen Druck der Branche, wenn es darum geht, gewinnen zu müssen. Aufstiegsdruck unterscheidet sich nicht viel davon: "Ich glaube, dass wir uns nicht von außen verrückt machen sollen. Wir werden nicht einfach so durchmarschieren. Ich bin leider davon überzeugt, dass wir nicht alle Spiele in der Rückrunde gewinnen werden. Wichtig wird sein, dass wir hinten stabil bleiben. Denn nur so kommt unsere starke Offensive zum Tragen." Trotzdem kommt auch er nicht umhin, festzuhalten, dass der VfB Stuttgart immer als Favorit ins Spiel geht. "Diese Rolle können wir nicht von uns wegschieben, die müssen wir annehmen."

Christian Gentner grätscht mit gutem Beispiel voran

Momentan klappt das wunderbar. Die vier Spiele nach der Winterpause wurden alle gewonnen. Der VfB grüßt die Konkurrenz von der Tabellen-Spitze. Der "Capitano" sieht sich und seine Jungs auf einem guten Weg: "Die gemeinsame Vorbereitung hat uns unglaublich gut getan. Wir haben uns auf viele Dinge besonnen, die uns zum Ende der Hinrunde gefehlt haben. Wir haben jetzt eine stabilere Defensive, wir lassen wenig aus dem Spiel zu. Prinzipiell agieren wir aus einer kontrollierten Offensive und sind da wesentlich besser geworden als noch vor ein paar Wochen."

Der Mittelfeldmotor

Eat it like Gente - Christian Genter ist bestimmt auch als Burger kraftvoll

Seine Arbeitsumgebung ist das Mittelfeld. Gewissermaßen die Schaltzentrale. Das was ihm an Tempo fehlt, macht er mit seiner Präsenz und mit seinem Überblick wett. Für das Fachmagazin Kicker war Christian Gentner in der vergangenen Hinserie der beste defensive Mittelfeldspieler der 2. Liga. Ein nettes Lob, über das sich Gentner aber zur kurz gefreut hat: "Darüber mache ich mir keine Gedanken. Für mich war wichtig, dass ich die 2. Liga so kennenlernen und annehmen kann, wie ich mir das vorstelle. Das wusste ich vor dieser Saison nicht. Von dem her bin ich einfach froh, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann, dass wir da stehen wo wir gerade stehen." Apropos stehen: An dem Kapitän des VfB Stuttgart kommt auch die Vereinsgaststätte der Roten nicht vorbei. Denn auf dem Speiseplan steht dieser Tage der "Gente-Burger" - mit hausgemachten Maultaschen, inclusive Filderkrautsalat und Honigsenf-Dip.