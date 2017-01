VfB Stuttgart | Interview Daniel Ginczek möchte eine Alternative sein

Daniel Ginczek will in der Rückrunde mithelfen, dass der VfB Stuttgart die Rückkehr in die Bundesliga schafft. Im SWR-Interview erklärt er, warum er sich über seinen Muskelkater freut.

Kann nach langer Verletzungspause wieder voll mit der Mannschaft trainieren: VfB-Stürmer Daniel Ginczek

Herr Ginczek, Sie waren lange verletzt und hatten bisher nur ein paar Kurzeinsätze – ist so ein hartes, intensives Trainingslager denn genau das Richtige für Sie?

Ja auf jeden Fall. Da ich so lange nicht im Spiel-Rhythmus war, musste ich mit konditionellen Rückständen kämpfen. Deshalb tut es mir richtig gut, so ein Trainingslager mitzumachen. Dass ich Jede Trainingseinheit mitmachen konnte und in jedem Spiel eine Halbzeit spielen durfte, hilft mir natürlich weiter. Jetzt sind die Beine etwas schwer, aber das ist auch mal wieder schön.

Ist man nach so einer Zeit intensiver bei der Sache?

Wir haben Sie beim Training beobachtet – sie sind jedem Ball nachgegangen. Ist es so, dass man sagt 'Ich will, Ich muss' und das macht mir wieder richtig Spaß. Klar, weil man sich nur so die körperliche Fitness und das Gefühl für gewisse Situationen im Spiel zurück gewinnt. Auf Dauer möchte ich zurück in die Mannschaft und der Trainer soll wissen, dass ich eine hundertprozentige Alternative bin. Und nächste Woche im Spiel gegen meinen Ex-Verein FC St. Pauli hoffe ich ein paar mehr Spielminuten zu bekommen.

Wie schwer ist es, wenn man so lange dabei sitzt, nichts machen kann, unbedingt helfen will, dass der Verein wieder hoch kommt – wie geht’s einem da innerlich?

Es ist brutal schwer, wenn du oben auf der Tribüne sitzt. Du bist weit weg, kannst nicht helfen. Ich weiß, ich muss schnellstmöglich wieder in die Verfassung kommen, um aktiv mithelfen zu können. Wichtig dabei ist gesund zu bleiben.

Was macht Hannes Wolf anders in so einem Trainingslager als andere Trainer?

Zur Person



Daniel Ginczek spielt seit 2014 beim VfB Stuttgart. Das VfB-Eigengewächs kam in dieser Zeit aufgrund langwieriger Verletzungen nur auf 25 Bundesliga-Einsätze, schoss dabei jedoch zehn Tore und rettete den VfB Stuttgart in der Saison 2014/15 vor dem Abstieg.

Er unterbricht im Training sehr viel, um die Spielform zu optimieren und uns genügend Dinge mit auf den Weg zu geben, die am Ende entscheidend sind. Wie er auf uns eingeht, sehe ich als großen Vorteil. Ansonsten ist es genauso anstrengend, wie bei anderen Trainern auch. Von der Intensität packen wir sehr viel in die Spielform herein – da brennen die Muskeln natürlich gewaltig. Aber auch Läufe sind genügend auf dem Trainingsplan.

Er sieht immer so harmlos aus, wenn man mit ihm spricht. Wenn man ihn sieht, kann man sich nur schwer vorstellen, dass er auch mal richtig böse werden kann. Kann er das überhaupt?

Ja, auch das ist schon passiert. Meiner Meinung nach ist Kritik total wichtig. Zum richtigen Zeitpunkt muss der Trainer den Spielern auch mal sagen, wo es lang geht. Das gehört dazu. Hannes Wolf ist ein sehr umgänglicher Mensch ist und sehr nah an der Mannschaft, kann aber auch mal dazwischenhauen. Ich glaube, dass die Mischung bisher stimmt.

Glauben Sie, dass es Zweifel innerhalb der Mannschaft gibt, dass es nicht gelingt aufzusteigen?

Zweifel gibt es mit Sicherheit nicht. Aber wir sind realistisch und wissen, dass es eine sehr schwierige Rückrunde werden wird - schwieriger als die Hinrunde. Wir sind die gejagten auf Platz drei in der Tabelle, aber das Team weiß, worauf es ankommt. Nur dürfen wir uns so Aussetzer wie, in den letzten beiden Spielen gegen Hannover 96 und gegen die Würzburger Kickers keinesfalls mehr erlauben. So hart wie wir derzeit arbeiten, bin ich mir sicher, dass wir als eine Top Mannschaft am ersten Rückrunden-Spieltag auf dem Platz stehen werden.