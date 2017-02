VfB Stuttgart | Hannes Wolf "Wir sind sehr zufrieden"

Ein souveränes Spiel des VfB Stuttgart verhilft den Schwaben zur Tabellenführung in der 2. Bundesliga. Die Analyse von VfB-Trainer Hannes Wolf fällt überwiegend positiv aus.

Hannes Wolf: "Wir haben über ganz viele Phasen ein gutes Spiel gemacht, nur die letzten 20 Minuten haben mir nicht mehr so gefallen. Da haben wir das Zentrum verloren und einiges zugelassen und könnten auch das 1:2 kriegen. Davor haben wir begeistert nach vorne gespielt, hatten viele Chancen, um auch höher zu führen und sind deshalb total zufrieden. Wir wollen uns insgesamt von dem ganzen Drumherum und der Tabellensituation befreien und an den Dingen festhalten, die uns im Spiel helfen. Das ist die Art, in der wir Fußball spielen - und das hat die Mannschaft sehr gut gemacht."