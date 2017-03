Hochsicherheitsspiel | VfB Stuttgart - Dynamo Dresden Polizei mit Wasserwerfern vor Ort

Die Polizei ist alarmiert. Denn für das Topspiel der zweiten Liga zwischen dem VfB Stuttgart und Dynamo Dresden haben sich über 5.000 Dresdner Ultras mit einen Fanmarsch angekündigt.

Ein ähnliches Aufgebot wie am 33. Spieltag der dritten Liga in Erfurt könnte es am Sonntag in Stuttgart geben

Über 60.000 Zuschauer werden am Sonntag im ausverkauften Zweitliga-Spiel zwischen Stuttgart und Dresden in der Mercedes-Benz-Arena erwartet. Was von Dresdner Ultras als "Europapokal in der zweiten Liga" betitelt wird, ist für Dynamo die letzte Chance, an den Aufstiegsplätzen dran zu bleiben. Der VfB hingegen wartet seit drei Zweitligaspielen auf die drei Punkte.

Neben dem Platz treffen Emotionen und immense Menschenmassen beim Topspiel aufeinander. Für Sonntagvormittag ab elf Uhr planen über 5.000 Dynamo Ultras einen Fanmarsch zum Stuttgarter Stadion.

Stuttgart gegen Dresden ein Hochrisikospiel

Das weiß auch Stefan Keilbach vom Polizeipräsidium Stuttgart. Es gebe einige wenige Spiele, bei denen die Polizei wirklich drauf schauen müsse: "Da ist dann der Sicherheitsaspekt das Wesentliche für den gesamten Polizeieinsatz. Das Risiko sind im Prinzip die Fans, die wir meistens schon nicht mehr als Fans bezeichnen." Um für solch ein Hochrisikospiel gewappnet zu sein, gebe es Fachdezernate mit szenekundigen Beamten, die ihre, wie Keilbach sagt, "Pappenheimer stets im Blick" haben. Die Polizei rechne mit ganz konkreten Auseinandersetzungen. "Diese Fans sind untereinander teilweise jahrzehntelang verfeindet. Da gibt es eine hochaggressive Stimmung. Alkohol ist natürlich auch im Spiel", erklärt Keilbach.

Zudem tauschen sich die Polizeizentralen bundes- und landesweit miteinander aus. "Es gibt nach jedem Bundesligaspieltag beispielsweise seitenweise Berichte darüber, was wo schief gelaufen ist", so Keilbach. Darin stehe auch, welche Fans von welchem Verein sich am meisten daneben benommen haben.

Polizei mit Wasserwerfern im Einsatz

Für das Duell zwischen dem VfB und Dynamo plant die Polizei eventuell auch den Einsatz von Wasserwerfern. Polizeisprecher Keilbach bestätigt: "Das heißt, dass wir tatsächlich das erste Mal bei einem Fußballspiel meines Wissens überhaupt in Stuttgart Wasserwerfer dabei haben". Teilweise verbündeten sich Fans gegen die Polizei, obwohl diese sich ja eigentlich nicht leiden könnten. Für Ausnahmefälle sollen die Wasserwerfer da sein: "Wenn es notwendig ist, kommt dieser Wasserwerfer dann auch zum Einsatz", so Keilbach gegenüber dem SWR.

1:04 min Mehr Info Fußball | VfB Stuttgart "Uns ist es am liebsten, wenn wir den Wasserwerfer nicht bringen müssten!" Stefan Keilbach, Polizeisprecher der Polizei Stuttgart, äußert sich vor dem Spiel VfB-Stuttgart gegen Dynamo Dresden am Sonntag, zu den Ausschreitungen zwischen den Fangruppierungen die zu erwarten sind.

Um die Situation unter Kontrolle zu bekommen, ist die Polizei bei so einem Spiel mit zehn Mal mehr Personal als üblich vertreten. "Wir haben Spiele, da reichen 50 Beamte oder auch mal 100. Wir haben teilweise eine Verzehnfachung mit bis zu 1.000 Beamten im Einsatz", so Keilbach. Über die Kosten, die solch ein Aufgebot verursacht, spricht Keilbach nur ungern: "Für uns geht es in dem Moment nicht darum, Kosten einzufordern".