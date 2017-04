2. Bundesliga | VfB - KSC Polizei will Derby-Krawalle im Keim ersticken

Wasserwerfer, Polizei in Kampfanzügen, Polizeipferde und mehr als 1.000 Beamte - beim baden-württembergischen Derby zwischen dem VfB Stuttgart und dem Karlsruher SC (Sonntag, 13.30 Uhr) wird noch mehr Polizei im Einsatz sein als zuletzt im Heimspiel gegen Dresden.

Für das Spiel gegen den KSC hat die Stuttgarter Polizei die Zahl der Einsatzkräfte weiter erhöht

Einen Vorgeschmack, wie es am Sonntag rund um die Arena in Stuttgart aussehen wird, haben die VfB-Fans schon am letzten Wochenende beim Spiel gegen Dynamo Dresden bekommen. Wenn man so will, sei das die Generalprobe für den Einsatz beim Spiel gegen Karlsruhe gewesen, sagt Olef Petersen, Sprecher der Stuttgarter Polizei: "Es war für uns ein Stück weit ein Übungseinsatz, weil ja auch die Wasserwerfer erstmals eingesetzt worden sind, und dieses Mal beim Spiel gegen Karlsruhe wieder."

Auch für Joachim Schmid, den Vorsitzenden des mitgliederstarken VfB-Fanclubs "Rot-Weiß Schwaben" aus Esslingen-Berkheim, sind die Spiele gegen Dresden und Karlsruhe nicht vergleichbar: "Zwischen Dresden und Stuttgart gibt es keine Hassfreundschaft. Das war allein wegen der 10.000 Dresdner Fans, die da waren. Die sind halt ein bisschen speziell. Jetzt kann es aber eher zu Konflikten zwischen Karlsruhern und Stuttgartern kommen, weil da eine Rivalität da ist, die schon extrem ist."

Personal wird aufgestockt

Auf diese extreme Rivalität zwischen den VfB-Anhängern und den KSC-Fans ist die Stuttgarter Polizei vorbereitet. Sorgen bereitet den Beamten, dass unter Umständen auch Demonstrationen von Gegnern und Befürwortern des türkischen Verfassungsreferendums in Stuttgart am Wochenende stattfinden. Und dass viele KSC-Fans am Sonntag individuell mit Bussen oder PKW anreisen werden. Polizeisprecher Petersen: "Deshalb müssen wir personell noch eine Schippe drauflegen. Wir werden noch mehr Kräfte einsetzen als beim Dresden-Spiel. Die Dresdner Anhänger sind fast komplett zusammen angereist. Bei den KSC-Fans rechnen wir damit, dass viele individuell anreisen."

Sportlich gesehen könnte es am Sonntag das vorerst letzte Duell beider Klubs sein. Der VfB Stuttgart steht auf einem Aufstiegsplatz und will mit aller Macht die Rückkehr in die Bundesliga; der Karlsruher SC steht als Tabellen-Schlusslicht bereits mit einem halben Bein in der 3. Liga. Diese Konstellation sorgt für zusätzliche Brisanz. Fanclub-Vorsitzender Schmid: "Für den KSC geht es ums Überleben, und ich weiß natürlich, dass von Anfang an Schmähgesänge laufen von beiden Seiten. Umso deutlicher das Ergebnis in die ein oder andere Richtung gehen wird, umso mehr. Dann kann es natürlich nach dem Spiel zu Provokationen kommen."

Enger Austausch mit Karlsruher Polizei

Solche Provokationen will die Polizei bereits im Keim ersticken und wird deshalb versuchen, beide Fanlager zu trennen. Im Vorfeld wurden laut Polizei knapp 200 sogenannte Gefährdungsansprachen verschickt, zudem einige Aufenthaltsverbote ausgesprochen. Die Stuttgarter Polizei arbeitet eng mit den Karlsruher Kollegen zusammen. Schon weit im Vorfeld dieser Partie hat der intensive Austausch begonnen. Polizeisprecher Olef Petersen: "Auch vor dem Hinspiel in Karlsruhe haben wir eng zusammen gearbeitet. Die Kollegen kennen sich. Es ist üblich, dass bei einem solchen Derby auch die einheimischen oder gegnerischen szenekundigen Beamten unterstützen. Die machen dann auf Leute aufmerksam, die ihnen selbst bekannt sind aus dem eigenen Stadion."