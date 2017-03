Bundesliga | Bayern München Ulreich rückt ins Tor der Bayern

Manuel Neuer ist verletzt und fehlt dem FC Bayern München in der Bundesliga. Somit hat der Ex-Stuttgarter Sven Ulreich die Möglichkeit, in den nächsten Pflichtspielen den Blick anderer Vereine auf sich zu lenken.

Mit der Fußverletzung von Manuel Neuer bekommt Bayern-Reservist Sven Ulreich die Chance, sich in den Partien gegen den FC Augsburg am Samstag und in Hoffenheim am Dienstag zu beweisen. Hinter dem gesetzten Nationaltorwart Neuer sitzt Ulreich nur auf der Bank. Lediglich ein Pflichtspiel absolvierte der ehemalige Stuttgarter-Torhüter für den Deutschen Rekordmeister in dieser Saison.