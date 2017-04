Basketball | ratiopharm Ulm Ulms historische Siegesserie reißt gegen Bayern

ratiopharm Ulm hat sein erstes Saisonspiel verloren. Die 68:83-Niederlage gegen Bayern München war am Ende deutlich. In einer hitzigen Partie verlor Ulms Trainer Leibenath seine Nerven.

Die "Unbezwingbaren" von ratiopharm Ulm wurden in der Basketball-Bundesliga gestoppt. Nach 27 Siegen in Folge kassierte der deutsche Vizemeister mit einem 68:83 (36:33) in eigener Halle gegen Bayern München die erste Saison-Niederlage. Trotzdem haben die Ulmer mit 52:2 Punkten Platz eins nach der Hauptrunde weiter fest im Visier. Hinter den Schwaben folgen Titelverteidiger Brose Bamberg und Bezwinger München mit jeweils 48:6 Zählern auf den Rängen zwei und drei.