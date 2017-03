Turnen | Weltcup Gold zum Geburtstag: Stuttgart feiert Tabea Alt

"Das war ein grandioser Wettkampf mit einer tollen Stimmung. Da kann man nur super-zufrieden sein", sagte das Geburtstagskind, das nun auch beim Weltcup-Finale am 8. April in London starten wird. In einem dramatischen Finale zog die Ludwigsburgerin noch an der bis dahin führenden Angelina Melnikowa aus Russland vorbei und durfte sich bei der Siegerehrung von den Zuschauern feiern lassen. "Der Zuspruch hat mir sehr geholfen, aber ich bin immer bei mir geblieben und hab' mein Ding gemacht", sagte Alt strahlend nach dem Wettkampf.