Turnen | Europameisterschaft Keine Medaillen für Alt und Nguyen

Weder Tabea Alt aus Ludwigsburg mit Platz sieben noch Marcel Nguyen mit Rang sechs konnten bei der Turn-Europameisterschaft an die Erfolge von Elisabeth Seitz am Vortag anknüpfen.

Der Olympia-Zweite Marcel Nguyen, der mit einer Handverletzung ins Barren-Finale ging, leistete sich einige Haltungsfehler und kam nicht an seine Vorkampfleistung heran. Mit 14.800 Punkten verpasste er als Sechster sein viertes Edelmetall in seiner Spezialdisziplin und seine achte EM-Medaille insgesamt. Erst am Freitag hatte sich Nguyen beim Training die Risswunde an der linken Innenhand zugezogen und trat daher im Finale gehandicapt mit einem Sprüh-Pflaster an.