Turnen | DTB-Pokal Die Turn-Elite zu Gast in Stuttgart

Die Turn-Elite zu Gast in Stuttgart

Rund sieben Monate nach den Olympischen Spielen von Rio findet das erste große Turnier der Kunstturner in Deutschland statt. Am 18. und 19. März überträgt der SWR live aus der Stuttgarter Porsche-Arena.

Wird in Stuttgart ebenfalls an den Start gehen - Deutschlands Turn-Star Marcel Nguyen

Den Auftakt zum DTB-Pokal-Wochenende machen die Männer: Am Samstag, 18. März ab 16 Uhr gehen die Teams auf die Matte. Mit dabei: Marcel Nguyen, dreifach-Europameister und doppelter Silbermedaillengewinner bei Olympischen Spielen. Ebenfalls am Samstag greifen dann auch die Damen ins Turngeschehen ein. Mit Larissa Iordache (Olympiadritte mit dem Team 2012) und Angelina Melnikova treten Routiniers ebenso an wie Nachwuchsstars.