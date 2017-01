Den ersten Hammer musste die Mainzer Bundesliga-Mannschaft in der andalusischen Sonne schon verdauen. Spielmacher Yunus Malli hat die Rheinhessen verlassen und trainiert seit Donnerstag schon mit seinem neuen Club - dem VfL Wolfsburg. Im ersten Spiel ohne Malli trennte sich das Team von Trainer Martin Schmidt am Freitag mit 1:1 vom niederländischen Erstligisten ADO Den Haag. Am Samstag folgte das zweite Testspiel des Trainingslagers, gegen Feyenoord Rotterdam setzte es eine 0:2-Niederlage. Neben den Spielen und Trainingseinheiten stehen in Südspanien auch lockere Freizeit-Aktivitäten auf dem Programm.