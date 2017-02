Thema: Sexualisierte Gewalt im Jugend-Fußball WFV-Vize sieht kaum Grund zur Sorge

Das ist der Württembergischen Fußball-Verband (WFV)



Dem Württembergischen Fußball-Verband (WFV) gehören ca. 530.000 Mitglieder an. Sie sind in 1.764 Vereinen organisiert und spielen in 13.150 Teams Fußball. Neben dem WFV gibt es in Baden-Württemberg noch den Badischen Fußballverband und den Südbadischen Fußballverband. Zusammen haben diese drei Verbände ca. eine Million Mitglieder, die in etwa 3.000 Vereinen organisiert sind.