Tennis | WTA-Turnier Stuttgart "Wildcard-Wirbel" um Maria Scharapowa

Tennis-Star Maria Scharapowa wird direkt nach Ablauf ihrer 15-monatigen Dopingsperre mit einer Wildcard beim WTA-Turnier in Stuttgart Ende April starten. Etliche Kolleginnen kritisieren diesen "Freifahrtschein" für die Russin.

Maria Scharapowa nach ihrem Sieg beim Porsche Tennis Grand Prix 2013

"Sie hat einen Fehler gemacht, diesen eingestanden und ihre Strafe dafür erhalten. Eine Wildcard ist für uns aufgrund ihrer Erfolge im Tennis und ihrer Popularität für das Turnier gerechtfertigt", sagte Viktoria Wohlrapp, Leiterin Sportkommunikation bei Porsche, dem SWR. Der Automobilhersteller ist zugleich Sponsor Scharapowas und des WTA-Turniers in Stuttgart.

Immer mehr Tennis-Kolleginnen von Scharapowa, die des Meldonium-Missbrauchs überführt worden war, hatten sich kritisch über die "Freifahrtscheine" der 29-jährigen Russin bei den Turnieren in Stuttgart, Madrid und Rom geäußert. Auch bei den French Open (ab 28. Mai) darf die zweimalige Paris-Gewinnerin Scharapowa auf eine Startberechtigung im Hauptfeld hoffen. Ohne Wildcard müsste sich die frühere Nummer eins durch die Qualifikation quälen, da sie nach ihrer 15-monatigen Dopingsperre keine Weltranglistenplatzierung mehr besitzt.

Kritik von Kerber

Am Rande des Turniers in Indian Wells (Kalifornien) hatte unter anderem die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Angelique Kerber leise Kritik an der Vergabe der Stuttgart-Wildcard an Scharapowa geübt. Die Situation sei "ein wenig seltsam", meinte Kerber: "Wir haben so viele gute deutsche Spielerinnen, die gerade bei einem Heim-Turnier eine Wildcard bräuchten."

Die Dänin Caroline Wozniacki nannte die Vorgehensweise im Fall Scharapowa "respektlos" gegenüber den anderen Spielerinnen. "Jeder verdient eine zweite Chance - auch Maria. Doch nach einer Sperre sollte eine Spielerin unten anfangen und sich wieder sportlich zurück nach oben kämpfen müssen", sagte die ehemalige Weltranglistenerste Wozniacki der BBC.

Einfluss des Sponsors

Besonders pikant ist die Tatsache, dass Scharapowas Sperre erst abläuft (25. April), wenn das Stuttgarter Turnier schon begonnen hat. Ihr Erstrunden-Match bestreitet sie dann am 26. April (Mittwoch), nachdem sie in den Tagen zuvor die Anlage wegen ihrer noch laufenden Dopingsperre gar nicht betreten darf. Scharapowa, die das Sandplatzturnier in der schwäbischen Metropole 2012, 2013 und 2014 gewann, ist seit Jahren die internationale Markenbotschafterin des Stuttgarter Turniersponsors.