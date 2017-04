Tennis | WTA-Turnier Stuttgart Bundestrainerin Rittner gibt Wildcard zurück

Tennis-Bundestrainerin Barbara Rittner weigert sich, die zweite Wildcard für das WTA-Turnier in Stuttgart an eine ihrer Spielerinnen zu vergeben. Rittner überlässt stattdessen die Entscheidung über die Nominierung dem Veranstalter.

Zum 40. Mal findet nächste Woche der "Porsche Tennis Grand Prix" in Stuttgart statt. Angeführt von der Weltranglisten-Ersten Angelique Kerber ist wieder fast die komplette Weltelite in der Porsche-Arena vertreten. Für viel Kritik sorgte dabei in diesem Jahr die Wildcard-Vergabe durch den Veranstalter an Maria Scharapowa.