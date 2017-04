Tennis | WTA-Turnier in Stuttgart Laura Siegemund ist im Achtelfinale

Es war härter, als erwartet. Doch am Ende hat sich Laura Siegemund gegen die Chinesin Zhang Shuai durchgesetzt und das Achtelfinale des WTA-Tennisturniers in Stuttgart erreicht. Die Vorjahresfinalistin gewann am Dienstag mit 6:2, 7:6 (7:4) gegen die Wildcard-Inhaberin. Bei dem mit 710.900 US-Dollar dotierten Sandplatz-Event bekommt es die Stuttgarterin in der Runde der besten 16 nun mit Sharapovas Landsfrau Swetlana Kusnezowa zu tun, die 2009 in Stuttgart gewonnen hatte.