Tennis | WTA-Turnier in Stuttgart Große Namen und großes Tennis

Die Zeit nagt an der Vergangenheit. Aber die stummen Zeugen der großen Anfangsjahre des Porsche Tennis Grand Prix in Filderstadt bleiben hartnäckig. Der Centre Court in Filderstadt wirkt, als hätte man ihn erst vergangenes Jahr verlassen. Nur mal kurz feucht durchwischen und weiter geht’s. Aber dort wird seit zwölf Jahren nicht mehr gespielt. Im Herbst, wenn auf den Fildern die Krautköpfe geerntet wurden, war die Tennis-Welt zu Gast auf dem Land. Steffi Graf, 1982, als 13-Jährige, mit Ausnahmegenehmigung. Ihr erster Auftritt, eine deftige Niederlage gegen die Weltranglisten-Erste Tracy Austin. Zwei Jahre später stand sie im Finale, verlor verschnupft gegen Katarina Lindqvist. Ihr letztes Spiel in Filderstadt.