Tennis | Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart Siegemund folgt Mladenovic ins Finale

Laura Siegemund hat es wieder geschafft: Sie steht im Finale des Porsche Tennis Grand Prix in Stuttgart. Am Sonntag trifft die 29-jährige Stuttgarterin auf die Französin Kristina Mladenovic.

Es wird ein Heimspiel. Laura Siegemund steht wie im Vorjahr im Finale des Tennis-Turniers von Stuttgart. Die Fed-Cup-Spielerin aus Stuttgart bezwang am Samstag die rumänische Weltranglisten-Fünfte Simona Halep überraschend mit 6:4, 7:5. Im Endspiel am Sonntag (15.00 Uhr im SWR Fernsehen und im Livestream) fordert die Wildcard-Inhaberin die Französin Kristina Mladenovic.

Mladenovic hatte sich bereits am Nachmittag mit 3:6, 7:5, 6:4 gegen Maria Sharapova durchgesetzt. In Stuttgart hatte Sharapova von 2012 bis 2014 dreimal den Titel geholt. Doch im Vergleich zu den Vortagen zeigte die 30-jährige Russin diesmal Schwächen beim Aufschlag. Nach 2:38 Stunden verwandelte Mladenovic ihren ersten Matchball und winkte glücklich den 4.500 Zuschauern in der ausverkauften Arena zu. "Ich kann es noch gar nicht glauben", sagte die Weltranglisten-19., die ihr drittes Finale in der laufenden Saison erreichte: "Je länger die Ballwechsel wurden, umso mehr war ich im Spiel drin."